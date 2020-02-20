شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لإقامة محطات كهربائية ومدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 59 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 58،11 فدان تقريبا تعادل 244115 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية هو نجع حمادى قنا لاستخدامها في إقامة محولات كهربائية. Advertisements كما اصدر قرار رقم 60 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 14،88 فدانا تقريب تعادل 61533 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق النيل الشيخ فضل بنى مزار بمحافظة المنيا لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية. كما اصدر قرار 61 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع الأراضى المبنية فيما بعد من الأراضضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظات لاستخدامها للإقامة مدارس تعليم أساسي وثانوي .

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