شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات جمهورية بتعيين قضاة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا رقم 70 لسنة 2020، بتعيين محمد أحمد حبيب، رئيس المحكمة من الفئة أ، رئيسا من الفئة آ بالنيابة العامة بمكتب النائب العام اعتبارا من 1 أكتوبر 2019.

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كما أصدر الرئيس قرارا رقم 71 لسنة 2020 بتعيين القاضى إيهاب أحمد شحاتة أبو زيد، المحامى العام بالنيابة العامة، قاضيا بمحكمة استئناف أسيوط.

كما أصدر قرارا رقم 72 لسنة 2020 بتعيين القاضى أحمد فؤاد يوسف غانم، المحامى العام بالنيابة العامة، قاضيا بمحكمة استئناف قنا، وقرارا رقم 73 لسنة 2020 بتعيين القاضى أحمد جمال حسن الأبرق، المحامى العام الأول بالنيابة العامة، نائبا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقرارا رقم 74 لسنة 2020 بتعيين أحمد حلمى عبد العظيم أبو بكر الرئيس من الفئة آ بالنيابة العامة لدى محكمة النقض رئيسا من الفئة ب بمحكمة بنى سويف.