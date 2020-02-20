شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصطحب الرئيس البيلاروسي في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، صباح الخميس، في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة تشمل مدينة الثقافة والفنون والمدينة الرياضية وكنيسة ميلاد السيد المسيح والحي الحكومي ومجلسي النواب والوزراء.

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