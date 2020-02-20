شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على قرض جديد بـ40 مليون دينار كويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 508 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء مرحلة ثانية، بـ40 مليون دينار كويتى، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوافق على قرض جديد بـ40 مليون دينار كويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.