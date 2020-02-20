شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الصين الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستأنف شركة «مصر للطيران» رحلاتها إلى الصين، الخميس المقبل، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا إلى بكين وجوانزو.
وأعلنت الشركة، في بيان صحفي، الخميس، تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير «القاهرة- بكين– جوانزو» والعودة «جوانزو- بكين- القاهرة»، اعتبارا من 27 فبراير الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.
ووفقا للبيان، ستتم دراسة الموقف أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلي المدن الصينية طبقاً للطلب.
كانت الشركة قد أعلنت في 30 يناير الماضي تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة.
وأكدت الشركة، حينها، أن قرارها يأتي حفاظاً على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.
كانت هذه تفاصيل خبر «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الصين الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.