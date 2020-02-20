شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الصين الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف شركة «مصر للطيران» رحلاتها إلى الصين، الخميس المقبل، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا إلى بكين وجوانزو.

وأعلنت الشركة، في بيان صحفي، الخميس، تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير «القاهرة- بكين– جوانزو» والعودة «جوانزو- بكين- القاهرة»، اعتبارا من 27 فبراير الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

Advertisements

ووفقا للبيان، ستتم دراسة الموقف أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلي المدن الصينية طبقاً للطلب.

كانت الشركة قد أعلنت في 30 يناير الماضي تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة.

وأكدت الشركة، حينها، أن قرارها يأتي حفاظاً على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.