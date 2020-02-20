شكرا لقرائتكم خبر عن «بعد خناقة بين الطلاب في الفسحة».. إقالة مدير مدرسة ثانوية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، الخميس، إعفاء مدير مدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، من منصبه، بسبب مشاجرة طلاب داخل المدرسة وامتدادها لخارجها، ما أسفر عن إصابة أحدهما ونقله للمستشفى، كما قرر تشكيل لجنة من الشؤون القانونية بالمديرية والتوجه إلى المدرسة لمتابعة الحالة ورفع تقرير بالوقائع كاملة.

Advertisements

وقال عجلان إنه تلقى بلاغا من خالد جرامون، مدير إدارة كفر شكر التعليمية، بوجود مشاجرة بين مجموعة من الطلاب بمدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، خلال فترة «الفسحة» تم خلالها التعدي فيما بينهم على بعضهم البعض.

وانتقل خالد جرامون، مدير إدارة كفر شكر التعليمة، إلى المدرسة، يرافقه لجنة من الإدارة، وتم احتواؤها سريعا من جانب إدارة المدرسة، لكن الطلاب فور خروجهم من المدرسة نشبت المشاجرة بينهم من جديد، ما أسفر عن إصابة أحد الطلاب ونقله إلى مستشفى أسنيت، وتم تحويله لمستشفى بنها، واستدعاء قوة أمنية من مركز شرطة كفر شكر.

وتصالح أهالي الطلاب جميعًا في مركز شرطة كفر شكر، وتنازلوا عن المحاضر المحررة من بعضهم ضد آخرين، حرصا على مستقبل الطلاب.