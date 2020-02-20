شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار ولا الغاءات لشركات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت المصادر أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول اوروبية، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها، حيث لم يتلقي برج المراقبة إيه إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار ، يفيد بإلغاء رحلات تابعة لهم .

وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

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