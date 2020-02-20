شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 2 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية بسوهاج وقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط، لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، وحضر الإجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق البرنامج، ومسئولى وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار ، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار ، وذلك في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك للبرنامج وخطة العمل فى المرحلة القادمة ومراجعة العناصر الرئيسية لمراجعة منتصف المدة ، وكذا مناقشة المد الجغرافى للبرنامج لمحافظتى أسيوط والمنيا .

وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن العمل بالبرنامج يتم بالتعاون بين وزارات التخطيط، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولى وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، لافتة إلى أن العمل بالبرنامج بدأ فعليًا اعتبارًا من شهر يناير 2018 ، مؤكدة أنه تم بذل جهد كبير في إعداد دراسات جدوى المشروعات المنفذة من خلال البرنامج.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى إشادة مسئولي البنك الدولي بما تم انجازه من أعمال بالبرنامج على أرض الواقع، مؤكدة أن مكون الصناعة يعتبر مكون أساسي في عملية التنمية وذلك لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتة إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الدور الذى تقوم به لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالادارة الكاملة لعملية التنمية.



وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط دعمت محافظتى قنا وسوهاج من خلال تحديد سقف تمويل لموازنة المحافظة تقدر بحوالى نصف مليار جنيه سنوياً، كما تدعم الوزارة تنسيق خطط المحافظتين مع خطط الوزارات المركزية وتتابع كذلك تنفيذ المشروعات بالمحافظتين.



ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن هذا البرنامج يوفر نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر.

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كما عرض شعراوى نتائج اللقاءات التى عقدها مع وفد البنك الدولى خلال مشاركته فى المؤتمر الحضرى العالمى بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات والمشاركة فى إحدى الجلسات التى خصصها البنك الدولى لاستعراض تجارب البرامج فى كل من مصر والمغرب وجيبوتى ، حيث أكد شعراوى خلال تلك اللقاءات أن البرنامج حقق تقدم في معدلات تنفيذ المشروعات والتي ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بالمحافظتين ، ودعم خدمات البنية الأساسية والتنمية الإقتصادية وإتاحة فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.



وقال شعراوى إن وفد البنك الدولى أشاد بمستوى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى سيتم دراسة نقله لعدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا بعد نجاح التجربة المصرية فى تنفيذ البرنامج عكس دول آخرى يقوم البنك الدولى فى تنفيذ البرنامج بها .

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج وعلى رأسها التخطيط والمالية والتعاون الدولى والصناعة وكذا الدور المهم الذى يقوم به مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية والذي لعب دورًا محوريًا في دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنتين فنيتين أحدهما للتنمية الاقتصادية والأخرى لتحسين الخدمات ، والاتفاق على ضرورة الإنتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج ، وإتاحة مبلغ 2 مليار جنيه من المكون المحلى لسرعة الترفيق.