شكرا لقرائتكم خبر عن منال آل مكتوم لوزيرة التعاون الدولى: مشاركتكم أسهمت فى إنجاح منتدى المرأة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبى للمرأة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على مشاركتها فى منتدى المرأة العالمى بدبى.

ووجهت الشيخة منال رسالة عبر حسابها على تويتر للدكتورة رانيا المشاط قالت فيها :"نشكر لكم إثراءكم محتوى منتدى المرأة العالمى دبى٢٠٢٠، مشاركتكم أسهمت بشكل فعال في إنجاح هذا الحدث العالمى".

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وكانت وزيرة التعاون الدولى قد مثلت مصر فى فعاليات منتدى المرأة العالمى 2020، الذى تنظمه مؤسسة دبى للمرأة، بحضور ممثلين عن 87 دولة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، المشاركة فى جلسة عن القيادات النسائية فى الحكومة، تجربتها الناجحة فى الحكومة المصرية كأول سيدة تتولى وزارة السياحة فى يناير 2018 وما تحقق من نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مما أدى إلى ارتفاع اعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة فى يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت أعلى الايرادات الدولارية فى تاريخ مصر، ثم توليها وزارة التعاون الدولى فى ديسمبر 2019، بجانب ابرازا جهود الدولة المصرية فى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فى مختلف المجالات، حيث تعد مصر من أوائل الدول علي مستوي العالم التى اعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذها مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية.