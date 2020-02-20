شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يؤيدون صياغة قانون لتشديد العقوبات على مرتكبى الإسفاف الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مقترح صياغة قانون لتشديد العقوبات على مرتكبى الإسفاف الفنى"، أيد غالبية القراء مقترح صياغة قانون لتشديد العقوبات. وأيد 93% من القراء مقترح صياغة قانون لتشديد العقوبات على مرتكبى الإسفاف الفنى، بينما عارض 7% من القراء صياغة القانون.

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