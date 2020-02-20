شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدر قرار بتعيين عدد من القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قرار بالموافقة على تعيين محمد أحمد محمد حبيب، رئيس المحكمة من الفئة "أ" رئيسا من الفئة " أ" بالنيابة العامة بمكتب النائب العام اعتبارا من 2019/10/1.

وتعيين القاضى إيهاب أحمد شحاته أبو زيد ، المحامى العام بالنيابة العامة، قاضيًا بمحكمة استئناف أسيوط، والقاضى أحمد فؤاد يوسف غانم ، المحامى العام بالنيابة العامة قاضيا بمحكمة استئناف قنا .

وتعيين القاضى أحمد جمال حسن الأبرق، المحامى العام الأول بالنيابة العامة نائبا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وتعيين أحمد حلمى عبد العظيم أبو بكر الرئيس من الفئة "ب" بالنيابة العامة لدى محكمة النقض رئيسا من الفئة "ب" بمحكمة بنى سويف الإبتدائية .

نشر ذلك فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.