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السيسى يوافق على قرض بقيمة 40 مليون دينار كويتى لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والاجتماعي للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء "مرحلة ثانية" بمبلغ 40 مليون دينار كويتى والموقعة بتاريخ 2018/8/8.

 

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كما وافق رئيس الجمهورية على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بناحية قرية هو بنجع حمادى بمحافظة قنا لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية وتخصيص قطعة أرض بناحية شرق النيل -الشيخ فضل- بنى مزار بالمنيا لإستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية، وقرار بالموافقة على إعادة تخصيص الأراضى المبنية فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة لصالح المحافظات لاستخدامها فى إقامة مدارس "تعليم اساسى-اعدادى-ثانوى".

 

نشر ذلك فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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