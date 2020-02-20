شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن تسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولى إلى القاهرة بعد توقف 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل السورى على حمود، عن خطة لتسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي، الذى افتتح يوم أمس، إلى القاهرة فى مطلع شهر مارس المقبل، وقال الوزير فى حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن حركة الرحلات الجوية ستبدأ "من القاهرة فى مطلع شهر مارس، نظرا لوجود جالية كبيرة فى القاهرة".

وتابع وزير النقل السورى: "من ثم سيكون التشغيل إلى دول عديدة"، مضيفا: "لسنا حاليا بصدد ذكرها، وأعلن وزير النقل السوري، على حمود، الاثنين الماضي، إعادة تشغيل مطار حلب الدولى بعد تسع سنوات على توقفه، مشيرا إلى أن المطار سيباشر عمله، وأن أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق إلى حلب، مع برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق.

وشهد مطار حلب الدولى، صباح أمس الأربعاء، استقبال أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع المطار عن الخدمة لأكثر من ثمانى سنوات.

وكانت وزارة النقل السورية، قد اعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولى، حيث شهد اليوم الأربعاء، أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح وزير النقل المهندس على حمود، أنه ستتم برمجة رحلات من مطار حلب الدولى إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة.

و قال مدير الطيران المدنى فى سوريا المهندس باسم منصور، إنه بفضل تضحيات الجيش العربى السورى وتأمين محيط مطار حلب، ولاحقاً تأمين كامل محيط المدينة، أصبحت إمكانية الهبوط والإقلاع بمطار حلب الدولى آمنة بالكامل، مشيراً إلى أنه تم تأهيل المطار والمحافظة عليه طيلة فترة الحرب الإرهابية رغم ما تعرض له من اعتداءات وهجمات من قبل المجموعات الإرهابية.

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ولفت منصور، إلى أن طواقم العمل جاهزة للعمل فى مواقعها مبيناً أن عودة إقلاع المطار تشكل عودة قوية للصناعة والتجارة ودوران عجلة الاقتصاد كونه يشكل نقطة استراتيجية مهمة فى العمل والاقتصاد.

من جهته، أكد مدير مطار حلب المهندس محمد المصرى فى تصريح مماثل جهوزية المطار بالكامل، لاستقبال كل الرحلات مشيراً إلى أن ورشات الصيانة انتهت من إصلاح كل الخدمات الفنية والأرضية داخل وخارج المطار، وأصبحت جاهزة للعمل بما فيها إجراءات تفتيش الركاب الداخلين والخارجين من المطار وتأمين سيارات الإطفاء والإسعاف، وتفتيش الحقائب ونظام الإعلانات والإذاعة.

وكان الجيش العربى السورى، حرر عام 2016، كامل مدينة حلب بما فيها المطار الدولى، وأسهمت بطولات وتضحيات الجيش العربى السورى خلال الأيام الماضية، بتحرير قرى وبلدات محيط مدينة حلب لتعلن المدينة أمس آمنة بالكامل، ما وسع مساحة الأمن والأمان بمحيط مطار حلب الدولى الذى يعد شرياناً حيوياً للعاصمة الاقتصادية لسورية.

وحرر الجيش العربى السورى كامل مدينة حلب فى نهاية عام 2016، فيما أطلق عملية عسكرية لتحرير ريف حلب الشمالى الغربى وريف حماة الشمالى ومحافظة إدلب فى السادس من شهر مايوالماضي، وتمكن من تحرير عدد من البلدات والقرى.