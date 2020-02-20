شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بشأن متابعة إجراءات تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والمؤهلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى، ومسئولى الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى حرص الحكومة على رفع قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال تدريبهم فى مراكز التدريب المتخصصة على كافة المهارات اللازمة لإدارة الوقت، وحل الأزمات، والإبداع في بيئة العمل، إلى جانب تزويدهم بالمهارات التى تؤهلهم لحل المشكلات التى قد تواجههم فى أعمالهم، فضلاً عن تنمية قدراتهم الذاتية في القيادة والإدارة وبناء روح المبادرة لديهم، جنبا إلى جنب تلقى أسس ومبادئ فن التعامل مع الجمهور، وهو ما يُسهم في رفع المستوى المهارى والإبداعى لهؤلاء العاملين، مما يؤدى لرفع أداء الجهاز الإدارى للدولة.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم مناقشة برامج بناء القدرات وفقاً للاحتياجات التدريبية لموظفي الحكومة على مختلف المستويات؛ سواء مستوى القيادة الإدارية العليا، والإدارة المتوسطة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض موقف مراكز التدريب المختلفة بالدولة، كما شهد الاجتماع الموافقة على أن يتم فصل جميع الأنشطة التدريبية والاستشارية، التي يُقدمها حالياً المعهد القومي للإدارة إلى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، عن أنشطة المعهد على أن يتولاها مركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تمت الموافقة على أن يتولى المركز بشكله الجديد وضع وتنفيذ السياسات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بجميع مؤسساتها، وكذلك شركات قطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على أن يقوم مركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتقديم استشارات التطوير المؤسسي لجميع الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، والاتفاق على أن يتم اعتماد مركز تقييم القدرات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أحد الجهات الدولية ليصبح المركز الرئيسي لتقييم قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال.

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وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات مراحل التدريب لعناصر وحدات التحول الرقمي، منوهاً إلى أنه تم وضع الخطة التدريبية المتخصصة لتدريب عناصر وحدات التحول الرقمي وفقا للمهام والأدوار لتلك العناصر، وتم دراسة العروض الفنية المقدمة من شركات التدريب المتخصصة للتعاقد والترسية.

وأوضح الوزير أنه تم التعاقد مع شركات التدريب المتخصصة، وبدء التدريب التشغيلي لوحدات التحول الرقمي، بدءا بمدير التحول الرقمي وأخصائى الرقمنة (متزامناً مع تلبية الجهات لتلك الوظائف)، وفى هذا الشأن تم تدريب 110 مرشحين وجار تدريب 50 مرشحا آخر على مهارات ريادة التحول الرقمي والتدريب.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة إتمام الإجراءات، التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع؛ لتحقيق ما تتطلع إليه الحكومة بشأن تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى أسرع وقت على النحو الذى نصبو إليه.