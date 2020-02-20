شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الحزب الديمقراطى منافسه فى المعركة الانتخابية استعدادا للانتخابات الأمريكية 2020، وبعد انتهاء حملته الانتخابية التى عقده في مدينة فينيكس، بولاية أريزونا، غرد "ترامب" على حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا: "الحزب الديمقراطي هو حزب الضرائب المرتفعة والجريمة العالية والحدود المفتوحة والإجهاض المتأخر والاشتراكية والفساد الفاضح والتدمير التام للتعديل الثاني. الحزب الجمهوري هو حزب العامل الأمريكي والأسرة الأمريكية والحلم الأمريكي".



ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى

وكان قد عقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، حملة انتخابية في مدينة فينيكس، بولاية أريزونا، استعدادا للإنتخابات الأمريكية 2020، وتجمع أنصار الرئيس الأمريكي بالمدينة ، وهتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس ترامب الذى تحدث أمامهم في تجمع حاشد.

وعلى جانب آخر، يتجه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إلى تعيين سفير واشنطن لدى ألمانيا، ريتشارد جرينيل، فى منصب قائم بأعمال مدير المخابرات المركزية الأمريكية ، ونقلت "سي أن أن" الأمريكية الخبر عن مصدرين وصفتهما بـ "المطلعين".

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ويأتي اختيار ترامب لجرينيل، بينما يقترب الموعد النهائى لتعيين رئيس جديد للمخابرات، والذى يصادف 11 مارس المقبل، إذ يمنع القانون الاتحادى القائم بالأعمال الحالي جوزيف ماجوير، مواصلة مهامه بعد ذلك التاريخ.

واستبعدت مصادر "سي أن أن"، كما قالت قناة الحرة، إن يتم ترسيم غرينيل في منصبه كرئيس للاستخبارات، لكنها كشفت بأن تعيينه مؤقتا سيسمح لترامب بـ "ملء المنصب مع شخص موال له"، إلى حين التوصل إلى شخصية تقود جهاز المخابرات بصفة دائمة، بعد موافقة مجلس الشيوخ كما يقتضي القانون الأمريكي.

وفي الوقت الحالي، يشرف جوزيف ماجواير على المخابرات الوطنية بصفة مؤقتة إلى حين تعيين اسم مؤقت آخر أو اسم يتولى المنصب رسميا، وريتشارد ألان غرينيل، من مواليد 18 سبتمبر 1966، يشغل منصب سفير الولايات المتحدة الحالي في ألمانيا.

وهو من السفراء الذين قضوا أطول مدة كمتحدث رسمي للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وخدم جرينيل لبعض الوقت كمتحدث باسم الأمن القومى لميت رومنى فى حملته لعام 2012 لرئاسة الولايات المتحدة.