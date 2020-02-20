برأسمال 100 مليون جنيه.. وزير التموين يكشف موعد تفعيل "البورصة السلعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المقرر تأسيس الشركة المصرية لبورصة السلع خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين، بناءً على قرار رئيس الوزراء بإنشائها بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة السلع التموينية وهيئة الصوامع وجهاز تنمية التجارة وبورصة الأوراق المالية والغرف التجارية وعدد من البنوك وصناديق الاستثمار.

وأشار مصيلحي في حوار نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، إلى أن البورصة ستبدأ برأس مال قدره 100 مليون جنيه تم توفيره خلال جلسة واحدة، مضيفا "أنه سيتم وضع قانون للبورصة حتى يكون لها كيانا قانونيا".

وأضاف "المصيلحي" أنه سيتم إنشاء الشركة بناء على قرار مجلس الوزراء وعلى القوانين التجارية الموجودة حاليا، مشيرا إلى أهمية أن تستند الشركة على البيانات التي يتم تجميعها حاليا عن إنتاج واستهلاك مصر من كل سلعة وعن دورة البيع والشراء، بالإضافة إلى رفع مستوى التخزين حيث إن "المخازن هي روح البورصة"، من خلال رفع مواصفات المخازن الموجودة بالفعل، بما سينقل مفهوم التجارة في مصر إلى التعامل على أساس علمي وشفاف، موضحا أن الدولة المصرية من أولى الدول التي أنشأت بورصات للسلع منذ عام 1884.