"التموين": صرف 60% من المقررات التموينية في فبراير حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الحالي.

وقالت وزارة التموين في بيان اليوم، إنه جرى صرف ما يقرب من 60% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد فى البطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت الوزارة أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكميات كبيرة، خاصة السلع الأساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر بجانب أيضًا توفير كميات من كافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" فى كافة المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.