أخبار مصر | "مصر للطيران" تقرر تشغيل رحلة أسبوعيا إلى الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تقرر تشغيل رحلة أسبوعيا إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، تشغيل رحلة واحدة كل يوم خميس، بخط سير القاهرة بكين جوانزو بالصين، والعودة جوانزو بكين القاهرة، اعتبارا من ٢٧ فبراير المقبل، نظرًا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين.

ومن المقرر دراسة الموقف أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقًا للطلب.

وفي سياق آخر، وصلت صباح أمس الأربعاء، إلي مطار القاهرة، ثاني طائرات مصرللطيران الجديدة بحروف تسجيل Su-GFK من طراز إيرباص A320neo قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات .A320neo

وكان قد تم التعاقد عليها لتنضم لأسطول مصرللطيران والمقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة "إيركاب".