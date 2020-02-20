أخبار مصر | 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

تشمل التأخيرات أولًا: "خط القاهرة - الإسكندرية"، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة. -ثانيًا: "خط القاهرة - السد العالي"، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: Advertisements