أخبار مصر | ما هي مراكز التأهيل النفسي لذوي الإعاقة من "التضامن"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هي مراكز التأهيل النفسي لذوي الإعاقة من "التضامن"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير مراكز للتأهيل النفسي و​هي أحد الأقسام التأهيلية التابعة للإدارة العامة للتأهيل.

ويعتبر المركز الرئيسي الوحيد التابع للوزارة، الذي يقوم بإجراء الاختبارات والفحوص النفسية لحالات الإعاقة الذهنية التي ترد إلى المركز من تلقاء نفسها، والمحولة من مدارس التربية الفكرية، أو مؤسسات وهيئات التأهيل المختلفة.

وتستهدف ذوى الإعاقة، على أن يكون مصري الجنسية أو من الفلسطينيين المقيمين بها، كما يجوز قبول حالات الأجانب المقيمين بجمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل.

المركز يقدم العديد من الخدمات

ويقوم المركز بتقديم العديد من الخدمات منها بطاقة تحقيق شخصية معاق، والإلحاق بمؤسسات التثقيف الفكري، ومنح شهادات تأهيل، كما يتم توجيه الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة إلى جهات متخصصة للحصول على الخدمة المناسبة.

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ويتم تدريب الأخصائيين النفسيين العاملين في هيئات التأهيل المختلفة بالقاهرة والمحافظات؛ على تطبيق اختبارات الذكاء المختلفة، وكتابة التقارير النفسية وإعداد الخطة التأهيلية المناسبة لكل حالة، بناءً على التقييم المسبق لقدرات المعاق.

كما يتم تدريب العاملين بالمؤسسات التأهيلية على كيفية التعامل مع حالات الإعاقة الذهنية، ووضع وتنفيذ البرامج التأهيلية، بالإضافة إلى وضع خطط التأهيل الفردية للحالات بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم، ووضع الخطط العلاجية للمشكلات السلوكية والاضطرابات المصاحبة للإعاقة، على أن يحصل المتردد علي متابعة وتقييم الخدمات النفسية والتاهيلية بمؤسسات التثقيف الفكري، والمساهمة في البحوث الخاصة بتأهيل الاشخاص ذوى الإعاقة.​

وننشر الأوراق المطلوبة للإنضمام للمراكز في عدة نقاط:

- شهادة تأهيل.

- بطاقة اثبات شخصية معاق.

- التحاق بمؤسسة، مرفقا به المستندات المذكورة للابن.

- إجراء الفحص الطبى الشامل للطفل.

- إجراء اختبار الذكاء لتحديد وتقييم القدرات والمهارات المتبقية لدى الطفل.

- إجراء البحث الاجتماعى الذى يتضمن التاريخ التطوري للإعاقة، كما يوضح المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.

- في حالة شهادة التأهيل يتم تحويل الحالة للمركز المصري للتقويم المهني لإجراء الاختبار المهني على المهنة التي تم التدريب عليها، أو التي لديه معرفة مسبقة بها أو المهنة المناسبة له.

- تحويل الملف الخاص بالطفل بكافة التقارير الفنية الى لجنة فحص طالبي التأهيل لإقرار الخدمة التأهيلية المطلوبة.

- عدد 4 صورة شخصية للطفل.

- شهادة الميلاد أو صورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.