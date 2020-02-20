​السياحة تكشف أعداد المعتمرين المصريين وتفاصيل عمرة رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، عن عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، موضحًا أن عددهم تخطى 300 ألف معتمر.

وقال الغمري، لمصراوي، إن عمرة شهر رجب المرتقب، تشهد إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين لأداء العمرة خاصة عمرة الإسراج والمعراج، وليس هناك أي مشكلات تذكر على الإطلاق، بالتزامن مع صدور أكثر من 285 ألف باركود.

وأشار إلى أن سبب تراجع أعداد المعتمرين منذ انتهاء إجازات منتصف العام خلال شهر فبراير الجاري، يرجع إلى انشغال المواطنين بدخول الترم الثاني للمدارس، على أن تعود الحركة مرة أخرى لطبيعتها المعهودة في رحلات عمرة رجب، وتتحرك كل الرحلات بشكل إيجابي.

وعن تأثر الرحلات بفيروس كورونا، أكد الغمري أن فيروس كورنا ليس له تأثير إطلاقًا على رحلات العمرة، وليس هناك أي إلغاءات للحجوزات الحالية، ولم يظهر أي حالة سواء في مصر أو الممكلة العربية الىسعودية، قائلاً: "ما فيش حاجة تذكر نهائيًا".

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وتتراوح أسعار عمرة رجب ما بين 15 وحتى 27 ألف جنيه لمدة من 10 إلى 15 يومًا، وفقًا لكل مستوى اقتصادي و4 نجوم و5 نجوم، وبحسب تسكين الغرف (ثنائي وثلاثي ورباعي).

وقال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية بغرفة الشركات، إن متوسط أسعار عمرة شهر رجب تبدأ للمستوى الاقتصادي من 15 ألف جنيه، فيما يبدأ سعر مستوى 4 نجوم من 18 ألفًا، بينما يبدأ سعر مستوى 5 نجوم من 23 ألف جنيه.

وأوضح البكري، لمصراوي، أن أسعار العمرة للموسم الجديد طيبة وفي متنتاول الجميع، وهناك إقبال من المواطنين عليها، وذلك بعد إلغاء رسوم التكرار البالغ قيمتها 10 آلاف جنيهات والتوعية الكاملة بحقوق المعتمرين والشركات والعمل ببوابة العمرة المصرية.

يذكر أن غرفة السياحة حذرت الشركات المنظمة لبرامج العمرة، بعدم مخالفة برنامج العمرة والالتزام بمواعيد الرحلات ذهابًا وعودة، طبقًا للبرنامج المسجل على الأنظمة الإلكترونية للبوابة، والمقدم من الشركات، موضحةً أن تعديل أي مواعيد دون الحصول على موافقات مسبقة يعد مخالفة تستوجب تطبيق الجزاءات التي تصل لحد إلغاء الترخيص.

وتتابع الغرفة الرحلات وعودة المعتمرين بالمنافذ ومطابقتها مع توقيتات الرحلات المسجلة من خلال البوابة، للتأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة، طبقًا لما قدمته الشركة عند الحصول على الموافقات اللازمة لاستصدار الباركود، على أن يتم توقيع عقوبات على الشركات المخالفة، تصل حد إلغاء الترخيص. ​