أخبار مصر | لجميع المؤهلات.. محافظة الجيزة تعلن عن وظائف جديدة بـ7000 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجميع المؤهلات.. محافظة الجيزة تعلن عن وظائف جديدة بـ7000 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة عن توافر عدد من فرص العمل من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، برواتب تصل لـ7000 جنيه.

وجاءت الوظائف كالتالي:

1- مجموعة أمريكانا:

* كاشير، ويتر، طباخ براتب 2500 جنيه - السن من 18:35 عام - ساعات العمل 9 ساعات.

* مندوب توصيل براتب 2600 جنيه - لديه رخصة قيادة ولا يشترط توافر موتوسيكل - يجيد القراءة والكتابة - يضاف بونص بعد الأوردر رقم 13 - السن حتى 40 سنة.

فى حالة العمل بأكتوبر أو الشيخ زايد يوجد بدل انتقال.

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2- شركة سينا مصر للأمن:

* مدير مالى ( مؤهل عال - ذو خبرة لا تقل عن 5 سنوات - براتب يصل إلى 7000 جنيه).

* مدير مبيعات ( خبرة بالمبيعات بمجال الأمن - براتب من 4000: 5000 جنيه).

* سكرتيرة تنفيذية ( خبرة بالحاسب الألى ).

* محاسب عام ( خبرة - مؤهل عال - براتب من 3000: 4000 ).

* أفراد أمن بالشيخ زايد ( مؤهل إعدادية أو متوسط، الراتب 2700 جنيه ).

* أفراد أمن بـ 6 أكتوبر ( مؤهل إعدادية أو متوسط، الراتب 2500 جنيه ).

* أفراد أمن ببرج العرب ( توفير وجبة وسكن - الراتب 2400 جنيه ).

* مشرف أمن ( مؤهل متوسط - خبرة - الراتب 3200 جنيه ).

3- سلسلة مطاعم بريجو:

* أعضاء فريق ( مؤهل متوسط أو عالى - السن حتى 32 سنة - عدد ساعات العمل 9 - الراتب 2650 جنيه ).

* مساعدين مديرين وسوبر فايزر ( خبرة - المرتب بعد المقابلة - عدد ساعات العمل 9 - السن حتى 35 - المؤهل متوسط أو عالى ).

* شيف شواية فحم ( مرتب من 3150 وحتى 3600 جنيه - عدد ساعات العمل 9 - السن حتى 35 - المؤهل متوسط أو عالى ).

4- شركة كونتراك:

* أفراد أمن إدارى لشركات داخل مجمع سكنى ( راتب 3150 جنيه أو 3500 بدون سكن - السن من 18 وحتى 40 سنة - المؤهل متوسط ).

* أفراد أمن إدارى داخل مجمع مول بالشيخ زايد ( راتب 3200 جنيه وسكن - السن من 18 وحتى 40 سنة - المؤهل متوسط ).