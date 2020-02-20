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وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، اليوم الخميس، وفاة اثنين من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس الموبوءة بفيروس كورونا والتى خضعت للحجر الصحى فى اليابان، ونقلت الهيئة عن مصدر بالحكومة لم تكشف عن هويته أن الراكبين هما رجل وامرأة فى الثمانينات من العمر.

وكانت السلطات اليابانية، أعلنت تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 621 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أمس الأربعاء، أن نتائج الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لـ 79 شخصا، فيما من المقرر أن يغادر المصابون السفينة الجمعة المقبل.

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يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وبدأ ركاب السفينة الموبوءة بفيروس كورونا "دايموند برنسيس" قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية في مغادرتها اليوم الأربعاء، بعد بقائهم في الحجر الصحى لمدة أسبوعين، والتي أثارت تساؤلات بشأن طريقة تعامل الحكومة اليابانية مع أزمة تفشي الفيروس على متن السفينة.

وأفادت الحكومة اليابانية - وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أنه من المتوقع أن تستمر عملية مغادرة السفينة لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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