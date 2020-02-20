شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة للسلامة على الطرق لليوم السابع: معجب بجهد مصر الكبير وسط الكثافة السكانية الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسلامة على الطرق "جان تود" بالعمل الذي قامت به مصر في مجال السلامة على الطرق وسط التحدي الكبير الذي تواجهه من عدد السكان المتزايد في البلاد، وذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق الذي بدأ في ستوكهولم.

وردًا على سؤال الخليج 365، قال "جان تود" أنه أنهى اجتماعًا مع وزير النقل المصري كامل الوزير، وأنه معجب لأنه بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، فإن ذلك يمثل جهدًا كبيرًا ومساهمة قوية لإحداث تغيير حقيقي".

وأوضح أن مصر تعلم أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله مثل تطبيق اتفاقيات السلامة على الطرق الخاصة، ووضع البروتوكولات التي سيتم اتباعها فيما بعد.

وبسؤال الخليج 365 عن مشكلة عدم وجود تجميع موحد للبيانات أو مصادر موحدة للمعلومات حول الإصابات أو الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، قال تود إن الأمم المتحدة تتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الدولي للسيارات يعملان على نشر مراصد إقليمية للمشاركة في جمع البيانات من أجل تقييم أفضل للسلامة على الطرق في جميع أنحاء العالم.

كما تحدث "جان تود" أيضًا عن كيفية تغير مسار حياته من كونه سائق بسباقات الرالي ومن ثم الرئيس التنفيذي لفريق فيراري لسباقات الفورمولا ١ إلى مدافعًا عن قضية السلامة على الطرق. ووفقا لكتاب "جان تود" الذي صدر عن سلامة الطرق، سرد فيه أنه لديه شغف بسباق السيارات، وأنه لم يكن يقلق كثيرًا بشأن المخاطر عندما كان شابًا يتنافس على أعلى مستوى في قيادة السيارة.

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أشار أنه على الرغم من حبه لسباق السيارات، وأنه أمضى في المجال أكثر من ٥٠ عامًا، ولكنه أراد أن يقدم شيئًا للعالم مستلهمًا من المجال الذي يعرفه جيدًا، ومستفيدًا من الإنجاز الذي حققته الدول الأوروبية على مدار ٤٥ عامًا فيما يخص سلامة الطرق.

تم انتخاب تود رئيسًا لفريق فيراري للفورمولا 1 ، والتي فازت بـ 14 بطولة عالمية ، وهو الآن رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ، الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

انطلق المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق في ستوكهولم بالسويد اليوم الأربعاء، حيث حضر حوالي 1700 مندوب من حوالي 140 دولة حول العالم لتبادل الانجازات والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 -2020.