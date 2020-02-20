اليوم.. النقض تصدر حكمها على المتهمين فى قضية "ولع" بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في طعون 35 متهما على أحكام السجن ضدهم لاتهامهم بالانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون ترتكب أعمال عنف وإرهاب.

كانت حكمة جنايات الإسماعيلية قضت في أبريل من العام الماضي، بمعاقبة 89 متهمًا، في القضية المعروفة باسم "الخلايا العنقودية" "حركة ولع"، التي قامت باستهداف ضباط الشرطة والجيش وحرق سياراتهم والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد خلال عام 2013، بأحكام متعددة ما بين غيابيا وحضوريا تراوحت بين 10 و15 عام والبراءة، وقضت المحكمة بمعاقبة 49 متهم حضوريا و40 متهم غيابيا منهم 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام و43 متهم بالسجن لمدة 10 أعوام، و19 متهم بالسجن لمدة 7 أعوام، و3 متهمين بالسجن لمدة 5 أعوام، وبراءة 14 متهم وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2013 عندما أسس المحكوم عليهم حركات تهدف إلى التخريب والعنف تحت عدة مسميات منها "حركة ولع" ، والتي تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف رجال الشرطة وتكدير الأمن والسلم العام بمحافظة الإسماعيلية ، وشارك المتهمون في الاعتداء على الحريات الشخصية واستخدموا الإرهاب لنحو عامين كوسيلة لتحقيق أهدافهم وأشعلوا النيران في عدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر، بجانب حيازتهم للأسلحة والمفرقعات والمولوتوف والمواد المشتعلة وكاميرات التصوير، بحسب ما جاء في التحقيقات