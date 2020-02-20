شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان الهجن فى شرم الشيخ غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدًا الجمعة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات مهرجان سباق الهجن، وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى، إن المهرجان كان مقررًا له الانطلاق اليوم الخميس، إلا أنه جرى التأجيل ليوم واحد فقط ليتثنى اكتمال وصول ضيوف المهرجان والمشاركين، موضحًا أن الانطلاقة ستبدأ يوم الجمعة بحضور ممثلى اتحاد الهجن الإماراتى الداعم للسباق، وتتواصل الفعاليات حتى الأحد بعدد 30 شوطًا.

وقال الشيخ محمد أبوعنقه رئيس اللجنة الفنية للمهرجان فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه بعد الانتهاء من تسجيل بيانات جميع المشاركين، يجرى اليوم إعداد الكشوف النهائية بقائمة المتسابقين، ومن جرى تسجيل بياناتهم تجاوز الألف من الهجن من كل محافظات مصر.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية، أنه لأول مرة تسجل هذه الأعداد من المشاركات، وهذا مؤشر لنجاح السباقات التى سبق ونظمت وشجعت آخرين لم يسبق مشاركتهم على التسجيل هذه المرة وخوض غمار السباق.

Advertisements

وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ، وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

وسبقت محافظة جنوب سيناء انطلاق الفعاليات بتجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين، كما وفرت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فريق طبى يشرف على اتخاذ اجراءات الطب البيطرى، وتتضمن تركيب الشرائح الإلكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه.

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى، وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولى عهد أبوظبى.

ومقررًا أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريًا، وتختتم فى أبريل المقبل بسباق هجن ختامى تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.