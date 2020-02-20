شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال المصرى الصينى: حجم الواردات من الصين لم تتأثر بعد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن إنتاج بعض الصناعات في الصين حتى الآن لم يؤثر فيروس كورونا على حجم الواردات، موضحاً أن السوق المصرى يعلم أنه في شهر فبراير أجازات عيد الربيع في الصين، وأغلب المستوردين تداركوا ذلك في شهر فبراير، ونخشى من المشكلات بعد شهر فبراير.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن الصين شريك مهم لا يمكن نختزله في ارتفاع الأسعار فقط، ولكن هناك بعض المنتجات تمثل 16 %، وجزء كبير منه يدخل في الخامات والمواد الوسيطة والذى يؤثر على بعض الصناعات في مصر، كما أن بعض المنتجات الأخرى يتوقف تصديرها بالكامل لفترة.

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وذكر نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، أنه يكون هناك تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد، حيث أن الاستيراد والتجارة البينية 11 مليار دولار، بينها 1.5 مليار دولار صادرات، كما أن هناك سياحة ومشروعات أخرى في العاصمة الجديدة، لافتاً إلى أنه في يوم 25 فبراير، سنعرف مدى عودة الاقتصاد الصينى.