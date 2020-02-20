أخبار مصر | نادي الجزيرة يكرم مستشار رئيس الجمهورية

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أعلنت لجنة الكتاب بنادي الجزيرة، إقامة تكريمًا وندوة ولقاءً مفتوحًا مع الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ ورائد الطب النفسي في الشرق الأوسط.

وتحمل الندوة التي تقام يوم السبت، 29 فبراير الجاري، عنوان "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي.. محاور الندوة الطب النفسي الإيجابي"، وتناقش الحملة التي يتبناها الدكتور أحمد عكاشة من أجل إزالة وصمة المرض النفسي، وكيفية التعامل النفسي مع المراهقين.

يدير الندوة الدكتور إبراهيم مجدي، الطبيب النفسي، الكاتب الصحفي، والدكتور بدوي خليفة أستاذ الأنف والأذن وعضو مجلس الإدارة الحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء النادي، وعدد من كتاب الرأي والإعلاميين ونجوم المجتمع المهتمين بإزالة الوصمة عن المرض النفسي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.