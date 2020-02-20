شكرا لقرائتكم خبر عن تكدست المياه.. والأمطار تقتلع الأشجار في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، مائل للدفء نهارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد.

ففى الإسماعيلية هطلت امطار غزيرة بمختلف انحاء المحافظة بالتزامن مع رياح عاصفة زادت فى مناطق قرى ومراكز المحافظة وعلى الطرق الرئيسية الإسماعيلية- القاهرة، والإسماعيلية- الزقازيق، وبورسعيد، والسويس، وأدت إلى اقتلاع الأشجار من أمام مبنى المحافظة القديم، وتكدست مياه الأمطار بالمحاور الرئيسية بالطريق الدائرى. ودفعت أجهزة المحليات التابعة للمحافظة بـ10 سيارات لكسح مياه الأمطار أمام الموقف الرئيسى ومنطقة النفقين وشارع شبين ومنطقة نفق النجدة المغلق الذى تسبب إغلاقه فى تكدس مياه الأمطار، وهو الأمر الذى حذر منه مسؤولون بعد قرار السكة الحديد إغلاقه حيث يعتبر أحد مخرات الأمطار. وعلى صعيد آخر، نصح الدكتور السيد خليل، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، المزارعين بتأجيل عمليات الرى والرش لأى مبيدات أو أسمدة حتى انتهاء الموجة الباردة والرياح، خاصة أصحاب زراعات المانجو والنخيل خوفا من تساقط الأشجار