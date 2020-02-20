شكرا لقرائتكم خبر عن «جولة رعوية» لبطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية في موزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران ناركسيوس، وكيل عام بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، إن البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، أنهى زيارته لأول بلد إفريقى ضمن جولته الرعوية لإفريقيا، والتى بدأها 14 فبراير الجارى، وتمتد حتى يوم 24 من الشهر نفسه، فيما يُعرف بـ«قلب إفريقيا الدافئ»، الأربعاء، ليبدأ المحطة الثانية وهى موزمبيق.

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وأضاف «ناركسيوس» أن البابا غادر مدينة Blantyre في مالاوى برفقة أسقف مالاوى فوتيوس متوجها إلى مدينة Beira في موزمبيق، حيث توجد كنيسة الثالوث الأقدس التاريخية التي بناها المغتربون اليونانيون في عام 1886.

وتابع: «فور وصول البابا ثيودوروس إلى الكنيسة كان في استقباله محافظ المدينة، وبعد دخوله الكنيسة تُليت صلاة الشكر، ثم توجه إلى دار الأيتام في المدينة التي تشرف عليها الإبراشية، حيث التقى هناك بالأطفال الأيتام الذين فرحوا بوجوده معهم».

كان البابا اختتم زيارته في مالاوى قبل مغادرته إلى المحطة الثانية من جولته الإفريقية موزمبيق بزيارة السفير المصرى لدى مالاوى حسن شوقى في مقر السفارة.