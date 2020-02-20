شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2020، والتى تشمل الدفعات (116) أطباء و(66) مختلط، والدفعة (108) رئيسات تمريض، صرح بذلك اللواء أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

وقال مدير الكلية الحربية، إن التخصصـات المطلوبة من الذكور تشمـل الطب البشرى والطب البيطرى وطب الأسنان والصيدلة من الذكور الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه، ويمكن للأطباء البشريين الترشح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة في حالة اجتيازه المعايير والاختبارات المؤهلة لذلك.

ويشترط لدفعة الأطباء ألا يزيد السن في 1/4/ 2020 للأطباء البشرين والأسنان الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن (34) سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن (38) سنة، والأطباء البيطريين والصيادلة الحاصلين على درجة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير عن (30) سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه (34) سنة.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات للدفعة (66) مختلط يشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات كلية العلوم الآتية «كيمياء خاصة- كيمياء مزدوجة – ميكروبيولوجى – كيمياء حيوية – حيوان – بيولوجى – جيولوجيا – فيزياء – كيمياء تحليلية – حواسب وتكنولوجيا المعلومات».

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بالإضافة إلى الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه من كليات الحاسبات والمعلومات والحقوق والتجارة «محاسبة»، والزراعة والتربية الرياضية واللغات «إنجليزى- عبرى- ألمانى- فرنسى- يابانى- لغة عربية»، واقتصاد وعلوم سياسية وآداب علم نفس وآداب اجتماع وإعلام وصحافة وسينما وفنون جميلة «نحت ورسم» وتربية موسيقية، على آلا يزيد السن في 1/4/ 2020 للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 30 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن 34 سنة.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من الإناث يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات الصيدلة وآداب علم نفس ورئيسات تمريض على ألا يزيد السن في 1/4/ 2020 للحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 30 سنة والحاصلات على درجة الدكتوراه عن 34 سنة.

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية دولة أخرى، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية أو معهد أو مدرسة، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم وألا يقل الطول عن (170) سنتيمترا للذكور و155 سنتيمترا للإناث.

كما يشترط أن يكون لائقاً طبياً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في حالة عدم اللياقة الطبية، أن يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، وأن يؤدى بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والعرض الطبى العام والذى يشمل التحاليل الطبية المتقدمة، وأن يجتاز الاختبار الشخصى (كشف الهيئة)، وأن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجودة بالكلية، وأن يكون حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والخاصة.

ويسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن يكون المتقدم حاصلاً على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه في نفس التخصص.

وتكون مدة الدراسة عاما دراسيا لجميع التخصصات ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة يوم الإثنين الموافق 24 / 2 / 2020.