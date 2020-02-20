شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: حققنا رقما قياسيا فى الصادرات بـ 5 مليون و200 ألف طن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، أن مصر منذ عامين سواء في 2018 أو 2019 حققت طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية، موضحا أن الحجر الزراعى يشرف على كافة المنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة ، وخلال عام 2018 مصر صدرنا ما يتجاوز 5 مليون و200 ألف طن حاصلات زراعية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه رغم أن رقم الصادرات المصرية الزراعية في عام 2018 هو رقم قياسى لم يتم تحقيقه من قبل إلا أنه في 2019 كسرنا هذا الرقم وصدرنا 5 مليون و500 ألف طن حاصلات زراعية إلى الخارج وهذا حتى 31 ديسمبر 2019 ، وهذا يعنى تحقيق رقم قياسى جديد في 2019 .

Advertisements

وتابع رئيس الحجر الزراعى، تمكنا من التفوق على أنفسنا والتفوق على التاريخ من خلال تحقيق أرقام قياسية جديدة في الصادرات الزراعية، وهذا له مكاسب عديدة منها أن الدخل القومى يزيد وحجم الاحتياطي من الدولار يزيد ، وهذا يساهم في انخفاض سعر الدولار وارتفاع قيمة الجنيه".

وأضافت الإعلامية آية عبد الرحمن، أن التقدم في النطاق الزراعى سببه أن الفلاحين يعملون من الصباح وحتى المساء في زراعة أراضيهم من أجل زيادة الإنتاج المصرى، مشيرة إلى أنه خلال 5 سنوات من العمل المتواصل نكون رقم واحد على العالم في إنتاج الزيتون.