شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذىء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا وزيرة الهجرة تكشف أهمية تطبيق "كلم مصر" للمصريين فى الخارج "السن مجرد رقم".. مسن 80 عاما يتقدم للتطوع لوظيفة معلم فى قنا النقل النهرى: حادث تصادم باخرتين فى أسوان محدود وحركة الملاحة طبيعية وزير النقل: مصر تقدمت للمركز الـ 28 عالميا فى جودة الطرق رئيس الوزراء يكلف الدكتور أحمد السبكى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية "التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين آخرين عن العمل فى واقعة الـ"شيشة" رئيس الوزراء يوافق على نقل عاملين بالأعلى للإعلام لوزارة الدولة للإعلام رئيس بيلاروسيا: مصر دولة صديقة وشريكا تجاريا واقتصاديا هاما بالشرق الأوسط النائب العام يحدد آلية عمل مركز المعلومات بالنيابة لضمان سرية البيانات الحكومة تحدد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق لشئون البنية الأساسية رئيس الوزراء: نقوم بعمليات جراحية لتنظيف اقتصاد مصر من تشوهات 40 عاما الحكومة توافق على استمرار شركتى ترسانة السويس والقناة للحبال فى نشاطهم الحكومة :لا صحة لظهور أى حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس Advertisements منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة الصحة تعلن فحص 4.7 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة غلق كافية بميدان المساحة بالجيزة لإدارته بدون ترخيص.. صور شيخ الأزهر: العالم بحاجة للكثير من الجهد لإشاعة السلام العالمى والعيش المشترك محافظة القاهرة تنشر أرقام غرف عمليات الأحياء للتواصل بسبب سوء الطقس اعرف أرقام الإغاثة بغرف عمليات المرور لتلقى بلاغات الحوادث مع هطول الأمطار القناة الأولى البيلاروسية تذيع تقريرا عّن شركات الانتاج الحربى المصرية إعلان نتيجة الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة القاهرة اليوم التعليم العالى: إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى البابا تواضروس: المسيح رفع من مكانة المرأة والعذراء فخر البشرية النائب العام يصدر قرارا بإنشاء إدارة التحول الرقمى لإنفاذ القانون الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر رابطة العالم الإسلامى حول لتحصين الشباب ضد التطرف

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