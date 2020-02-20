شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: الحوثيون استخدموا الأسلحة الإيرانية المهربة لشن هجمات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى خلال مؤتمر صحفى، صورا لشحنة محتجزة من أسلحة إيرانية كانت موجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، مشيراً إلى أن الحوثيون استخدموا الأسلحة الإيرانية المهربة لشن هجمات على السعودية.

وأصاف المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى، أنه تم احتجاز صورايخ وأجهزة إطلاق طائرات مسيرة على متن السفينة الإبرانية، وتابع:" احتجزنا حتى الآن 7 شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين.

وكان وكيل أول محافظة الحديدة اليمنية وليد القديمى، قد أكد نهاية الشهر الماضى وصول أسلحة إيرانية إلى مليشيا الحوثى عبر ميناء الحديدة غربى البلاد، وشدد القديمى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أوردتها قناة العربية الإخبارية، اليوم الاثنين، على ضرورة تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، وإنهاء انقلابهم ومنع وصول أى دعم عسكري، وكسرهم فى فترة وجيزة.

وكان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، قد حمل مليشيا الحوثى مسئولية فشل اتفاقيات إحلال السلام فى اليمن، وذلك فى ظل تصعيدهم العسكرى المستمر فى البلاد، وقال الإريانى فى تصريح أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، "إن التصعيد العسكرى للحوثيين يعيد جهود بناء مسار سياسى لإحلال السلام فى اليمن إلى نقطة الصفر، لأنه ينسف كافة الاتفاقيات والتفاهمات".

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ويشهد اليمن - وفقا للأمم المتحدة - أسوأ أزمة إنسانية فى العالم، ويحتاج ما يقرب من 80% من إجمالى عدد السكان بما يعادل 24.1 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية.