شكرا لقرائتكم خبر عن سر القتل العائلى..لماذا تحولت بعض البيوت إلى أنهار من الدماء والجثث ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقاول يتخلص من أسرته في حدائق الأهرام بالجيزة، وأب يقتل زوجته وأطفاله في الرحاب بالقاهرة، مواطن يتخلص من أبنائه الثلاثة بإلقائهم في النيل بالجيزة.

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كل ماسبق آثار التساؤلات المتخصصين في مجال علم النفس الجنائى بحثًا عن السر وراء هذه التغييرات المفزعة.

الباحثون اكتشفوا أن القاسم المشترك بين كل تلك المجازر، هو: "انعدام الروابط الأسرية" ويضاف إليه أسباب أخرى متفرقة منها:الاستخدام الخاطىء للسوشيال ميديا.. وتعاطي المخدرات والخلافات الزوجية المتكررة .

وقال الباحثون أن الحل يكمن في مواجهة تلك المشاكل بجدية .. والتوعية إعلاميا ودينيا بقدسية الأسرة، وأهميتها لبناء مجتمع سليم .