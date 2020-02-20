شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق مع 4 مسئولين فى واقعة "الشيشة" بينهم مدير المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحقيقًا فى واقعة وجود "شيشة" بإحدى المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت التحقيقات أنه فى يوم الأحد 9 فبراير الجارى، فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى، دخلت معلمة الاقتصاد المنزلى إلى حجرة الاقتصاد المنزلى والزراعة واكتشفت وجود شيشة فقامت بتصويرها ورفعها على مواقع التواصل، دون إبلاغ الشئون القانونية بالمديرية عن الواقعة خلافًا لشرف المهنة.

وأدانت التحقيقات كلاً من (ا.م.ع) مدير المدرسة بتهمة الإهمال فى الإشراف والمتابعة، و(أ.ع.أ) معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة لقيامه بشرب الشيشة بالمدرسة والسبب فى جلبها للمدرسة، و(ر.ع.ا) معلمة الاقتصاد المنزلى لقيامها بالتقاط الصور وإرسالها لوسائل الإعلام وعدم إرسالها للشئون القانونية بالمديرية، و(س.ع.أ) عاملة عهدة بالمدرسة لإهمالها فى عملها وجلب الشيشة داخل المدرسة أثناء أعمال الكنترول بالمدرسة فى إجازة نصف العام وبعد مواعيد العمل الرسمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على كل المستويات التعليمية المختلفة بعدم السماح بحدوث أى تجاوزات ومواجهة كل الظواهر السلبية داخل المنشآت التربوية لما لها من هيبة تربوية عليا.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعى شهدت انتشار صور من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية فى الجيزة أظهرت وجود شيشة داخل المدرسة، حيث وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعى استغاثة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتحقيق حول الواقعة.

وشددت الوزارة، فى خطابها إلى المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغانى التى تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتى تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة فى نفوسهم.