أخبار مصر | مجهول يقتحم مدرسة بالعجوزة ويسرق هواتف الطلاب

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كشفت أماني الشريف مسئولة جروب أولياء أمور المدارس التجريبية عن تلقي استغاثة عاجلة من أولياء أمور مدرسة الشهيد نبيل بإدارة العجوزة.

وقالت أماني الشريف خلال بيان صحفي لها إن أولياء الامور اشتكوا من دخول رجل مجهول الي فناء المدرسة في غياب تام من مسئولين المدرسة وقام بإنزال الطلاب في الفناء وتفتيشهم وسرقة الهواتف الخاصة بهم.

وأضافت أماني في بيانها أنها تناشد وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه هذا الأمر ومحاسبة المقصرين.

وأكدت أماني أنها علي تواصل مع وزارة التربية والتعليم حتي يتم التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللأزمة.