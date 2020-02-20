أخبار مصر | التعليم: إجراءات رادعة فى واقعة الشيشة بإحدى مدارس أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: إجراءات رادعة فى واقعة الشيشة بإحدى مدارس أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحقيقًا في واقعة وجود "شيشة" بإحدى المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت التحقيقات أنه في يوم الأحد 9 فبراير 2020 في أول أيام الفصل الدراسى الثانى، دخلت معلمة الاقتصاد المنزلى إلى حجرة الاقتصاد المنزلى والزراعة واكتشفت وجود شيشة فقامت بتصويرها ورفعها على مواقع التواصل، دون إبلاغ الشئون القانونية بالمديرية عن الواقعة خلافًا لشرف المهنة.

وأدانت التحقيقات كل من الأستاذ (ا.م.ع) مدير المدرسة بتهمة الإهمال في الإشراف والمتابعة، والأستاذ (أ.ع.أ) معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة لقيامه بشرب الشيشة بالمدرسة والسبب في جلبها للمدرسة، والأستاذة (ر.ع.ا) معلمة الاقتصاد المنزلي لقيامها بالتقاط الصور وإرسالها لوسائل الإعلام وعدم إرسالها للشئون القانونية بالمديرية، و(س.ع.أ) عاملة عهدة بالمدرسة لإهمالها في عملها وجلب الشيشة داخل المدرسة أثناء أعمال الكنترول بالمدرسة في إجازة نصف العام وبعد مواعيد العمل الرسمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة المستويات التعليمية المختلفة بعدم السماح بحدوث أي تجاوزات ومواجهة كافة الظواهر السلبية داخل المنشآت التربوية لما لها من هيبة تربوية عليا.