أخبار مصر | "الوزير" يبحث مع وزير البنية التحتية السويدي التعاون في مجال النقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يبحث مع وزير البنية التحتية السويدي التعاون في مجال النقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المهندس كامل الوزير، وزير النقل نظيره وزير البنية التحتية السويدي Tomas Eneroth، لزيارة مصر للتعرف على المشروعات القومية المصرية التي تم انشاؤها مؤخرا، وقد رحبت السويد من جانبها بمشاركة خبراتها مع الجانب المصري للتنويع بين عناصر النقل وتطبيقات سلامة النقل والتكنولوجيا وعلى رأسها تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.

وبحثا الوزيران، فرص التعاون المشتركة للاستفادة من الخبرات السويدية في مجالي النقل وسلامة الطرق والاقتراب من تطبيق الرؤية الصفرية للحد من الوفيات والاصابات على الطرق بدعم من السويد وبالأخص على مستوى الأكاديمية السويدية للرؤية الصفرية لتكون مصر أول دولة على المستوى الأفريقي والشرق الأوسط تستفيد من برامج الأكاديمية، إضافة إلى بحث استثمارات الشركات السويدية المختلفة وعلى رأسها Volvo وScania للتعاون مع مصر في مجالات النقل وسلامة الطرق عن طريق مشروع الحافلات السريعة BRT.

كما حرص وزير النقل على استعراض التطور الذي وصلت اليه مصر في مجال تصميمات وبناء الطرق وتطوير قطاع النقل والأليات التي تقوم الحكومة المصرية بتطبيقها للوصول إلى مستويات متقدمة في هذه المجالات، جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق المنعقد في ستوكهولم.