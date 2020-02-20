أخبار مصر | 'علاج الصحفيين' يخاطب العيادات والمستشفيات بتعديل قيمة كوبوبن الخصم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'علاج الصحفيين' يخاطب العيادات والمستشفيات بتعديل قيمة كوبوبن الخصم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، المستشفيات والعيادات الطبية المتعاقدة مع مشروع العلاج بالنقابة، بتعديل قيمة الكوبون لخصم قيمة الكشف للزملاء المشتركين، لتصبح 50 جنيه، بدلًا من 15 جنيه، بعد أن تم تعديل لائحة المشروع.

وأكدت النقابة في خطابها أن نسبة الخصم للوالدين أصبحت 70% بدلًا من 40%، والزوج غير الصحفي 50% بدلًا من 40%، مؤكدة أنها تقبل التحويلات عن طريق الواتسآب، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مشروع علاج النقابة وبين الجهات المتعاقدة.

وطالبت النقابة في خطابها، الجهات التي تعاقدت معها، بتعميم منشورها على مقدم الخدمة لديهم؛ لعدم حدوث أي التباس فيما يتعلق بقيمة الكوبون.