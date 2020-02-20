أخبار مصر | "صناعة النواب" تشيد بإعلان الرئيس تدشين "منتدى غاز المتوسط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناعة النواب" تشيد بإعلان الرئيس تدشين "منتدى غاز المتوسط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين منتدى غاز المتوسط، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وبيلاروسيا الصديقة والوصول بين البلدين لمرحلة الشراكة الحقيقية بين البلدين.

وكان الرئيس السيسي، قال خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية الرئاسي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "يسعدني أن أدعو بلدكم للاستفادة من الفرص الواعدة التي ينفذها الاقتصاد المصري أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة الذي مهد الطريق إلى المنطقة الصناعية بقناة السويس، حيث تكون مصر بذلك بوابة العالم لإفريقيا والعالم العربي".