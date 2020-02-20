مصر | إخلاء سبيل متهم بـ"تحالف دعم الإخوان" بتدابير احترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهم بـ"تحالف دعم الإخوان" بتدابير احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة إخلاء سبيل المتهم أسامة حلمي حنفي لاشين في اتهامه بالقضية رقم 473 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بـ " تحالف دعم الإخوان ".. وذلك بتدابير احترازية.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة الاستئناف علي القرار وتحدد لنظره جلسة غدًا الخميس أمام الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مجموعة من التهم منها، الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة للتظاهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.