مصر | إخلاء سبيل 8 متهمين من "ألتراس أهلاوي" بتدابير إحترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 8 متهمين من "ألتراس أهلاوي" بتدابير إحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل 8 متهمين من الالتراس اهلاوي وذلك في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.. وذلك بتدابير إحترازية.

والمتهمون هم كلا من:

1- عبد الله حسن عبد اللطيف عبد القادر

2- على وليد على محمد

3- محمود زياد عبد الكريم سعد

4- محمد محمود يمانى سليم

5- محمود جمال أبو سريع محمد

6- محمود محمد عيد عبد الغنى سليمان

7- عبد الرحمن محمد حسن متولى

8- يوسف مصطفى عبد المالك عبد اللطيف

