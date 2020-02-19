شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: محمد رمضان ليس رشدي أباظة وعمرو دياب ليس عبد الحليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن النجومية مسألة نسبية، مشيرًا إلى أن نجوم فترة الستينيات من الممكن ألا يكونوا نجومًا في هذا العصر.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الأذواق تتغير والأجيال الجديدة «لو سمعت إن أغنية لأم كلثوم مدتها ساعة» سوف تُصاب بالهلع.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن النجم محمد رمضان ليس رشدي أباظة، وعمرو دياب ليس عبدالحليم حافظ، مؤكدًا على موقفه الرافض للحجر على أي أغنية، مشيرًا إلى أن الحظر ليس وسيلة للحفاظ على القيم وإنما الارتقاء بالفن هو الأساس.