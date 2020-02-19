شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: الحكومة المصرية تعاملت مع حالة فيروس كورونا بـ«شكل إنساني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الحكومة المصرية تعاملت مع حالة فيروس كورونا بشكل انساني ،مشددا على أن مصر تتعامل مع الاحداث الصحية بشكل سريع.

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وأكد جبور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مصر خالية تماما من فيروس كورونا،كما أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر كانت سببا في اكتشاف الحالة الحاملة للفيروس بشكل سريع.

وأشار جبور إلى أن تطبيق مصر وتحديثها لكافة اللوائح الصحية وفقا للمعايير الدولية يحميها من أي أمراض مزمنة ،داعيا المجتمع المصري لعدم الالتفات لأى شائعات حول تواجد فيروس كورونا في مصر لأن الحكومة طبقت اجراءات احترازية وافية

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن البحث عن عقار للقاح لمواجهة فيروس كورونا والسيطرة عليه قيد الدراسة ولكنها تأخذ وقت لأنه فيروس جديد.