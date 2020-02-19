شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: عادل إمام لم ينزل عن النجومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن النجم من الممكن أن يقع في أخطاء تقضي على نجوميته، مشيرًا إلى واقعة القبض على الكوميديان الراحل سعيد صالح، وأنه كان عبقريًا إلا أن ضبطه في قضية مخدرات أثر عليه كثيرًا.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن النجم عادل إمام في مكان بعيد ولم ينزل من النجومية، موضحًا أن الفنانة الراحلة شادية كانت ناجحة في التمثيل حتى بدون غناء، وأن الراحل عبدالحليم حافظ كان يستطيع أن يستمر في نجوميته 10 سنوات أخرى لولا الوفاة.

ولفت «الفقي» إلى أن الوصول إلى النجومية أصبح صعب جدًا الآن رغم أن أدوات الحياة ووسائل الوصول إلى النجومية سهلة، وهذا التتناقض يؤكد صعوبة النجومية الآن والاستمرار فيها.