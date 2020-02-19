شكرا لقرائتكم خبر عن «القائد العام» يمنح قادة محالين للتقاعد «وسام الجمهورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم، وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير الماضى.

وقلّد «زكى» القادة المكرمين «وسام الجمهورية» من الطبقة الثانية، بعد أن صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على منحه لهم، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم.

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ونقل «زكى» تحيات وتقدير الرئيس للقادة الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن، لافتًا إلى أن القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم ستظل نموذجًا يحتذى في الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته، إذ قدّمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسؤوليتها.

وأشاد «زكى» بالقادة المكرمين ودورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة الصعاب كافة، وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية، موجهًا الشكر لأسرهم، لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

وأعرب أقدم القادة المكرمين عن خالص الشكر والعرفان للقوات المسلحة، لما لمسوه من رعاية واهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها الدائم على توفير جميع الإمكانات لبناء وتأهيل الضباط على المستويات كافة.