شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» و«جولوفشينكو» يبحثان التعاون في الصناعات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسى، رومان جولوفشينكو، موضوعات التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية.

وأشار العصار، خلال اللقاء، إلى اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتعميق التعاون المشترك والتنسيق لإنتاج معدات على جودة عالية وبأسعار منافسة، ولفت إلى مراجعة الموقف التنفيذى لبنود خارطة الطريق التي تم توقيعها في يوليو من العام الماضى، والتأكيد على حرص الوزارة على تطوير ملفات التعاون مع الشركات البيلاروسية في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية، والإشارة إلى التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات المدنية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على ضرورة المضى قدماً في موضوعات التعاون وتشكيل لجان لبحث كل البنود بشكل أكثر دقة لدفع عجلة التعاون المشترك، استعدادًا للقاء اللجنة المشتركة في مينسك قريبًا، وأشاد «جولوفشينكو» بالتعاون الناجح بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية، والذى يدعو إلى فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك، كون مصر بوابة للنفاذ إلى السوقين الإفريقية والعربية، وأشار إلى ما تتميز به شركات الإنتاج الحربى من وجود تكنولوجيا متطورة وخبرات علمية وفنية تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع في العالم.