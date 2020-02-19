شكرا لقرائتكم خبر عن «ليس هدفنا الشو الإعلامي».. مدير «سقيا الماء» يكشف تفاصيل مبادرة «أهالينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عزت طاهر، المدير التنفيذي لمؤسسة «سقيا الماء»، عن أهداف المؤسسة في تقديم الخير وتنمية المجتمع، وتفاصيل مبادرة «أهالينا» لإعادة إعمار القرى الفقيرة في مختلف المحافظات.

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وقال «طاهر»، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، إن المؤسسة كانت في البداية تعمل على توصيل المياه للبيوت وحفر الآبار، خاصة وأن بعض المواطنين طلبوا مننا التخصص في مجال معين من أجل إعطائهم جودة عالية، لكن بعد المجهود الوفير الذي قدمته المؤسسة، حصلنا على ثقة العديد من الموطنين وتبرعوا للمؤسسة من أجل إكمال اعمالنا الخيرية في مجال المياه ومجالات أخرى.

وأضاف أن المؤسسة كان أمامها عدة حلول، منها العمل في مجال توصيل المياه وحفر الآبار فقط، أو أننا نطلق مبادرة تكون تحت إدارة مسؤول مختص من داخل المؤسسة، ولهذا أطلقنا مبادرة «أهالينا» من أجل بناء الأسقف وشراء السلع وتجهيز العرائس الأيتام، مشيرًا إلى أن المبادرة ليست تتعلق بإصلاح الأسقف فقط لكن وضع أساسات للبيت من أجل تدعيمه بالكامل، لأنه هناك بيوت لا تتحمل بناء أسقف.

وأكد أن المؤسسة تعمل على تأكيد ثقة المتبرع بيها، عن طريق مراعاة الله في صدقته، ثانيًا القيام بحملات في القرى قبل إجراء أي عمليات بناء أو تجهيز حتى يطمئن المتبرع أن صدقته تذهب بالكامل وبشكل صحيح في الأماكن المحتاجة، متابعًا: «إحنا بنعمل مساعدات في مليون قرية محتاجة.. لكن ليس هدفنا الشو الإعلامي».