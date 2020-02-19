شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة خلال زيارته لشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، جيفرى آدامز، السفير البريطانى بالقاهرة، وحرمه على هامش زيارتهما لمدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان، الأربعاء، تناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين مصر وبريطانيا على المستوى الرسمى والشعبى وتناول اللقاء مجالات التعاون على رأسها المجال السياحى والتعليم، ووجة المحافظ الشكر للسفير على هذة الزيارة الهامة خاصة بعد قرار عودة الرحلات السياحية البريطانية لشرم الشيخ.

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وأشاد السفير بالتعاون المثمر والبناء بين السلطات المصرية والإنجليزية على كافة المستويات والتى أدت بثمارها في عودة الرحلات السياحية.

وأشار السفير البريطاني إلى تفاؤلة بمضاعفة تلك الرحلات ونموها وتطورها خلال الفترة القادمة عن طريق عودة عدد من الشركات السياحية الإنجليزية العالمية إلى تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ في القريب العاجل إضافة للشركات القائمة.

وقدم المحافظ الشكر على جهود السفير في هذا المجال ما أثمر على بناء جدار من الثقة المتبادلة بين الجانبين، كما قام المحافظ بتقديم دعوة مفتوحة للسفير البريطانى للحضور والمشاركة في المناسبات القومية الكبرى التي تقام بمدن المحافظة السياحية للتقارب وزيادة التفاعل والتعاون بين البلدين وعلى رأس هذه المناسبات العيد القومى للمحافظة بمدينة طابا في مارس المقبل والمؤتمر السنوى للتسامح الدينى بمدينة سانت كاترين.

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة تقديرا له، وكذا عدد من الهدايا التذكارية الخاصة بالفلكلور والصناعات البدوية الخاصة بالمحافظة.